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Миколаївські бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади отримали автомобіль «Nissan» для військових потреб на сході.
Про це повідомив радник міського голови Миколаєва Іван Смиренський.
— Сьогодні разом з секретарем Миколаївської міської ради Дмитром Фальком передали автомобіль нашим військовим - 79 окремій десантно-штурмовій бригаді. Продовжуємо виконувати свій обов’язок – робимо все можливе заради якнайшвидшої перемоги. Автомобіль вже прямує на схід. Все буде Україна, — зазначив Іван Смиренський.
Нагадаємо, що миколаївським нацгвардійцям передали автомобіль, який придбали за кошти міського бюджету в рамках підтримки військових підрозділів.
Миколаївські бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади отримали автомобіль «Nissan» для військових потреб на сході.
Про це повідомив радник міського голови Миколаєва Іван Смиренський.
— Сьогодні разом з секретарем Миколаївської міської ради Дмитром Фальком передали автомобіль нашим військовим - 79 окремій десантно-штурмовій бригаді. Продовжуємо виконувати свій обов’язок – робимо все можливе заради якнайшвидшої перемоги. Автомобіль вже прямує на схід. Все буде Україна, — зазначив Іван Смиренський.
Нагадаємо, що миколаївським нацгвардійцям передали автомобіль, який придбали за кошти міського бюджету в рамках підтримки військових підрозділів.