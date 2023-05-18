Станом на 18 травня відбуватиметься невеликий імпорт електроенергії зі Словаччини, а в години профіциту – експорт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК «Укренерго».

— Наразі виробництво електроенергії достатньо для покриття споживання. Сьогодні вдень упродовж трьох годин триватиме невеликий імпорт зі Словаччини. У нічні та денні години, коли в енергосистемі є надлишок потужності і знижене споживання, продовжується експорт до Молдови та Польщі, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні у вечірні години прогнозується такий же рівень споживання, як і вчора, для покриття якого будуть задіяні всі наявні резерви потужності. Ремонтна кампанія на електростанціях триває. В Укренерго закликають зменшити використання електроенергії з 19:00 до 22:00.

У компанії також повідомили, що вечірні та нічні масовані ракетні та дронові атаки росіян по Україні не завдали нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі магістральних мереж.

Водночас внаслідок обстрілів є пошкодження у мережах операторів систем розподілу (обленерго), зокрема на Хмельниччині. Також на прикордонних та прифронтових територіях внаслідок інтенсивних обстрілів знеструмлені низка споживачів на Херсонщині, Миколаївщині, Харківщині, Донеччині та Запоріжжі. Ремонтні бригади обленерго відновлюють живлення.

Раніше повідомлялося, що «Укренерго» спільно з польським оператором системи передачі електроенергії PSE модернізували потужну лінію електропередачі між Польщею та Україною.