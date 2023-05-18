Компанія Meta отримує рекордний штраф за порушення правил ЄС щодо конфіденційності у Facebook.

Про це повідомляють джерела Politico.

Причина — перенесення даних користувачів Facebook із країн Євросоюзу на сервери у США. У ЄС побоюються, що інформація може потрапити до американських спецслужб.

За даними джерел видання, штраф для Meta буде більшим, ніж €746 мільйонів, які у 2021 році за аналогічне порушення європейських стандартів конфіденційності заплатила компанія Аmazon.

Очікується, що Комісія із захисту даних Ірландії оголосить про штраф у понеділок. Водночас регулятор вимагатиме від Facebook до осені припинити передачу даних з ЄС до США.

Нагадаємо, компанія Meta заявила, що скоротить 10 тисяч робочих місць, ставши першою великою технологічною компанією, яка оголосила про другий раунд масових звільнень на тлі того, що галузь готується до глибокого економічного спаду.