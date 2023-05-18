Внаслідок нічного обстрілу без електропостачання залишилися понад 20 населених пунктів у Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Так, у Хмельницькій області через відключення повітряних ліній знестромлено три 3 населені пункти, без світла залишилися 1,7 тисячі споживачів. У Запорізькій області без світла залишилися 2 населені пункти, а в Миколаївській області — 3 населені пункти. А на Херсонщині знеструмлено 15 населених пунктів, залишилися без світла майже 12 тисяч споживачів, проте їх уже заживили.

На Донеччині також відключилися кілька повітряних ліній. Там без світла залишилися 5 населених пунктів, понад 20 тисяч абонентів. А ще знеструмлено шахту, де у цей час перебували кілька людей.

Крім того, внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях.

Міненерго запевняє, що енергетики продовжують відновлювати електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація. Загалом за останню добу електропостачання повернули для понад 32 тисяч споживачів. Обмеження електропостачання для побутових споживаів наразі не планують.

Також у ніч проти 18 травня відключилася міждержавна лінія електропередачі з Угорщиною. Місце пошкодження — на території Угорщини. Там вже триває ремонт.

Раніше повідомлялося, що військові РФ впродовж 17 травня чотири рази обстріляли Миколаївську область.