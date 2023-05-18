Вища рада правосуддя на засіданні 18 травня дала згоду на взяття під варту колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в хабарництві.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Князєв був на засіданні, яке транслювали в YouTube, але захист Князєва попросив, щоб засідання проводили в закритому режимі, оскільки справа стосується Верховного Суду й може містити держтаємницю. Це прохання відхилили, але пряму трансляцію засідання припинили.

По дозвіл на взяття під варту Князєва до ВРП звернулася напередодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Тепер має можливість подати клопотання до Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час засідання ВРП звернули увагу на пояснення Князєва щодо грошей, що були вилучені у його кабінеті. Князєв повідомив, що його кабінет не є режимно-секретним об'єктом і що туди може прийти фактично будь-хто.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України викрило голову українського Верховного Суду Всеволода Князєва, який родом з Миколаєва, при отриманні хабара у розмірі 2,7 мільйона доларів від олігарха та власника фінансової групи «Фінанси та кредит» олігарха Костянтина Жеваго.

В Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі пояснили, що справа з хабарем голові Верховного Суду Всеволоду Князєву стосується схем у більшості судів на території України.

Пізніше виявилося, що колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров є одним з учасників схеми у Верховному Суді України.