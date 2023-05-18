У Миколаєві біля Жуковського кладовища по проспекту Богоявленському хочуть облаштувати сквер.

Про це розповів заступник начальника департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради Ігор Набатов під час сьогоднішнього засідання комісії з питань екології, природокористування, просторового розвитку, містобудування, архітектури і будівництва, регулювання земельних відносин.

За його словами ліворуч від центрального входу на кладовище є ділянка орієнтовною площею10180 кв. м, яку можна облагородити та зробити зоною рекреаційного призначення.

— Є ідея зробити красивим вхід до кладовища. По праву сторону там є сквер, а по ліву немає скверу. На цей рік коштів немає, але після того, як ми цю зону визначимо зоною рекреаційного призначення ми будемо робити бюджетний запит для того, щоб привести її до порядку, — зазначив він.

Крім того, у проекті рішення йшла мова про зміни площ та назв ряду інших міських об’єктів благоустрою віднесених до територій рекреаційного призначення. Ігор Набатов зазначив, що рішення стосовно площ зелених насаджень ухвалювались ще у 2013 році, тому наразі необхідно оновити дані, а також внести зміни до назв. Документом передбачається, що загальна площа зелених зон збільшуються на 126 355 метрів квадратних.

Однак члени комісії не підтримали проект рішення, тому що по багатьом об’єктам визначено площу, але самі проекти рішення не були затверджені міською радою. Крім того, депутати зазначили, що всі об’єкти необхідно перевірити на наявність забудов.

Нагадаємо, що в Миколаєві комунальники розпочали роботи з відновлення зеленої зони в сквері «Серце міста» – він найбільше постраждав від обстрілів російських військових.

Також повідомлялося, що для завершення ремонтних робіт по скверу «Миколаївський» та спортивно-ігрового дитячого майданчику на території парку на вулиці Херсонське шосе необхідно близько 45 мільйонів гривень.