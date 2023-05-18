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Миколаївській та Херсонській ОВА передали понад 150 тонн конфіскованих товарів для потреб жителів.
Про це повідомили на сайті Бюро економічної безпеки.
Це — дитячі товари, засоби гігієни, медикаменти та продукти нетривалого терміну зберігання. Як повідомлялося раніше, ці товари були виявлені у складському приміщенні у Львівській області наприкінці квітня. Речі ввезли на територію України через державний кордон без сплати податків та обов’язкових митних платежів.
Звернення щодо передачі речей надійшли до Територіального управління БЕБ у Львівській області від Миколаївської та Херсонської обласних військових адміністрацій, військових частин ЗСУ, Державної прикордонної служби України та Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Рішення про зняття арешту з частини майна, яке зберігається на складі, ухвалив Личаківський районний суд Львова.
Раніше повідомлялося, що Україна стала державою-учасницею Механізму цивільного захисту Європейського Союзу – європейської системи солідарності, яка допомагає країнам, які постраждали від стихійного лиха.
Миколаївській та Херсонській ОВА передали понад 150 тонн конфіскованих товарів для потреб жителів.
Про це повідомили на сайті Бюро економічної безпеки.
Це — дитячі товари, засоби гігієни, медикаменти та продукти нетривалого терміну зберігання. Як повідомлялося раніше, ці товари були виявлені у складському приміщенні у Львівській області наприкінці квітня. Речі ввезли на територію України через державний кордон без сплати податків та обов’язкових митних платежів.
Звернення щодо передачі речей надійшли до Територіального управління БЕБ у Львівській області від Миколаївської та Херсонської обласних військових адміністрацій, військових частин ЗСУ, Державної прикордонної служби України та Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Рішення про зняття арешту з частини майна, яке зберігається на складі, ухвалив Личаківський районний суд Львова.
Раніше повідомлялося, що Україна стала державою-учасницею Механізму цивільного захисту Європейського Союзу – європейської системи солідарності, яка допомагає країнам, які постраждали від стихійного лиха.