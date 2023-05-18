Миколаївській та Херсонській ОВА передали понад 150 тонн конфіскованих товарів для потреб жителів.

Про це повідомили на сайті Бюро економічної безпеки.

Це — дитячі товари, засоби гігієни, медикаменти та продукти нетривалого терміну зберігання. Як повідомлялося раніше, ці товари були виявлені у складському приміщенні у Львівській області наприкінці квітня. Речі ввезли на територію України через державний кордон без сплати податків та обов’язкових митних платежів.

Звернення щодо передачі речей надійшли до Територіального управління БЕБ у Львівській області від Миколаївської та Херсонської обласних військових адміністрацій, військових частин ЗСУ, Державної прикордонної служби України та Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Рішення про зняття арешту з частини майна, яке зберігається на складі, ухвалив Личаківський районний суд Львова.

Раніше повідомлялося, що Україна стала державою-учасницею Механізму цивільного захисту Європейського Союзу – європейської системи солідарності, яка допомагає країнам, які постраждали від стихійного лиха.