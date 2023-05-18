|Скорость ветра:
|3.6 м/с
|Восход солнца:
|05:13
|Заход солнца:
|20:22
|Температура завтра:
|+26 C°
|Скорость ветра:
|2.1 м/с
|Восход солнца:
|05:06
|Заход солнца
|20:41
|Температура завтра:
|+24 C°
Служба безпеки України затримала чоловіка, який називав себе лідером «народовладдя» і хотів захопити владу у місті.
Про це йдеться на сайті СБУ.
Спецслужба стверджує, що чоловік хотів створити у Полтаві псевдодержавне утворення на території обласного центру, дестабілізувавши ситуацію у регіоні. Він займався створенням у місті фейкового «самоврядування», назвавши свою псевдоінституцію «Радою територіальної громади». Для неї він навіть замовив печатку.
СБУ встановила, що на своїй сторінці у Facebook фігурант закликав громадян приєднуватися до його «об’єднання» і створювати нові «громади» для насильницького захоплення державної влади в Україні. Своїм «послідовникам» він обіцяв «посади» у складі фейкової установи.
Також чоловік у відеокоментарях регулярно повторював кремлівські наративи. Наприклад, збройну агресію рф він називав «громадянською війною в Україні», а також публічно заперечував чинний конституційний лад України.
Суд відправив його під варту. Чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення та конфіскація майна.
Служба безпеки України затримала чоловіка, який називав себе лідером «народовладдя» і хотів захопити владу у місті.
Про це йдеться на сайті СБУ.
Спецслужба стверджує, що чоловік хотів створити у Полтаві псевдодержавне утворення на території обласного центру, дестабілізувавши ситуацію у регіоні. Він займався створенням у місті фейкового «самоврядування», назвавши свою псевдоінституцію «Радою територіальної громади». Для неї він навіть замовив печатку.
СБУ встановила, що на своїй сторінці у Facebook фігурант закликав громадян приєднуватися до його «об’єднання» і створювати нові «громади» для насильницького захоплення державної влади в Україні. Своїм «послідовникам» він обіцяв «посади» у складі фейкової установи.
Також чоловік у відеокоментарях регулярно повторював кремлівські наративи. Наприклад, збройну агресію рф він називав «громадянською війною в Україні», а також публічно заперечував чинний конституційний лад України.
Суд відправив його під варту. Чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення та конфіскація майна.