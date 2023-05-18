Служба безпеки України затримала чоловіка, який називав себе лідером «народовладдя» і хотів захопити владу у місті.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Спецслужба стверджує, що чоловік хотів створити у Полтаві псевдодержавне утворення на території обласного центру, дестабілізувавши ситуацію у регіоні. Він займався створенням у місті фейкового «самоврядування», назвавши свою псевдоінституцію «Радою територіальної громади». Для неї він навіть замовив печатку.

СБУ встановила, що на своїй сторінці у Facebook фігурант закликав громадян приєднуватися до його «об’єднання» і створювати нові «громади» для насильницького захоплення державної влади в Україні. Своїм «послідовникам» він обіцяв «посади» у складі фейкової установи.

Також чоловік у відеокоментарях регулярно повторював кремлівські наративи. Наприклад, збройну агресію рф він називав «громадянською війною в Україні», а також публічно заперечував чинний конституційний лад України.

Суд відправив його під варту. Чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення та конфіскація майна.