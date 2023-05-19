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Українська православна церква Московського патріархату за рішенням предстоятеля митрополита Онуфрія звільнила з посади настоятеля храму Архистратига Михаїла у селі Волоському на Дніпропетровщині Андрія Пінчука і заборонила його у служінні.
Священник відомий тим, що ініціював звернення до Собору предстоятелів стародавніх східних церков з тим, аби віддати російського патріарха Кирила під трибунал. Указ про звільнення священник опублікував у своєму Telegram «Веселий піп».
Причиною для заборони у служінні стали, як зазначили в УПЦ, «деструктивні і неканонічні дії - проведення зібрання духовенства різних єпархій на території Сарненської єпархії без благословення керівного архієрея, неодноразові аналогічні дії на території Київської області та грубе порушення присяги священнослужителя».
На його місце вже призначили нового настоятеля храму.
Миколаївщина посідає сьоме місце в антирейтингу за показником виходу громад з Московського патріархату станом на травень поточного року. Усього 6 церков з 286 Московського патріархату перейшли до ПЦУ
Українська православна церква Московського патріархату за рішенням предстоятеля митрополита Онуфрія звільнила з посади настоятеля храму Архистратига Михаїла у селі Волоському на Дніпропетровщині Андрія Пінчука і заборонила його у служінні.
Священник відомий тим, що ініціював звернення до Собору предстоятелів стародавніх східних церков з тим, аби віддати російського патріарха Кирила під трибунал. Указ про звільнення священник опублікував у своєму Telegram «Веселий піп».
Причиною для заборони у служінні стали, як зазначили в УПЦ, «деструктивні і неканонічні дії - проведення зібрання духовенства різних єпархій на території Сарненської єпархії без благословення керівного архієрея, неодноразові аналогічні дії на території Київської області та грубе порушення присяги священнослужителя».
На його місце вже призначили нового настоятеля храму.
Миколаївщина посідає сьоме місце в антирейтингу за показником виходу громад з Московського патріархату станом на травень поточного року. Усього 6 церков з 286 Московського патріархату перейшли до ПЦУ