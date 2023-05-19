Українська православна церква Московського патріархату за рішенням предстоятеля митрополита Онуфрія звільнила з посади настоятеля храму Архистратига Михаїла у селі Волоському на Дніпропетровщині Андрія Пінчука і заборонила його у служінні.

Священник відомий тим, що ініціював звернення до Собору предстоятелів стародавніх східних церков з тим, аби віддати російського патріарха Кирила під трибунал. Указ про звільнення священник опублікував у своєму Telegram «‎Веселий піп»‎.

Причиною для заборони у служінні стали, як зазначили в УПЦ, «‎деструктивні і неканонічні дії - проведення зібрання духовенства різних єпархій на території Сарненської єпархії без благословення керівного архієрея, неодноразові аналогічні дії на території Київської області та грубе порушення присяги священнослужителя»‎.

На його місце вже призначили нового настоятеля храму.

Миколаївщина посідає сьоме місце в антирейтингу за показником виходу громад з Московського патріархату станом на травень поточного року. Усього 6 церков з 286 Московського патріархату перейшли до ПЦУ