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Молдова більше не залежить від поставок газу та електроенергії з Росії.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Дорін Речан, його цитує The Guardian.
За словами глави молдавського уряду, Кишинів почав скорочувати постачання російських енергоресурсів відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
— Якщо на початку війни 100% споживаної енергії нам постачала Росія, то сьогодні Молдова може існувати абсолютно без природного газу або електрики з Росії, - заявив Дорін Речан.
Він додав, що тепер країна інтегрована в європейську енергетичну мережу «як технічно, так і комерційно».
Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувачі заявили, що отримали у розпорядження план Кремля щодо встановлення політичного контролю над Молдовою до 2030 року.
Молдова більше не залежить від поставок газу та електроенергії з Росії.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Дорін Речан, його цитує The Guardian.
За словами глави молдавського уряду, Кишинів почав скорочувати постачання російських енергоресурсів відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
— Якщо на початку війни 100% споживаної енергії нам постачала Росія, то сьогодні Молдова може існувати абсолютно без природного газу або електрики з Росії, - заявив Дорін Речан.
Він додав, що тепер країна інтегрована в європейську енергетичну мережу «як технічно, так і комерційно».
Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувачі заявили, що отримали у розпорядження план Кремля щодо встановлення політичного контролю над Молдовою до 2030 року.