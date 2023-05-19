Молдова більше не залежить від поставок газу та електроенергії з Росії.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Дорін Речан, його цитує The Guardian.

За словами глави молдавського уряду, Кишинів почав скорочувати постачання російських енергоресурсів відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

— Якщо на початку війни 100% споживаної енергії нам постачала Росія, то сьогодні Молдова може існувати абсолютно без природного газу або електрики з Росії, - заявив Дорін Речан.

Він додав, що тепер країна інтегрована в європейську енергетичну мережу «як технічно, так і комерційно».

Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувачі заявили, що отримали у розпорядження план Кремля щодо встановлення політичного контролю над Молдовою до 2030 року.