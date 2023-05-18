У четвер, 18 травня, фігуранта справи ексголови Верховного суду Олега Горецького заарештували до 13 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення слідчої судді ВАКС Лесі Федорак.

Прокурор САП Ігор Щур просив задовольнити клопотання і застосувати до адвоката Олега Горецького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 100,11 мільйон гривень застави. За його словами, існує ризик переховування, оскільки він відмовився відкривати двері детективам НАБУ, коли ті прийшли з проведенням обшуку. Поки працівники НАБУ відкривали двері за допомогою спеціальних засобів підозрюваний утік через балкон, але протягом години його розшукали та затримали.

Під час обшуків в офісі Олега Горецького детективи НАБУ віднайшли кошти, але ще частину грошей не вдалося знайти, що також є ризиком перешкоджання слідству, оскільки гроші є важливими для розслідування. Також адвокат має багато зв'язків і тому може використати їх для перешкоджання слідству іншим чином.

Крім того, під час прослушки детективи зафіксували розмову Олега Горецького з олігархом Костянтином Жеваго, де він стверджував про можливість закриття одного з кримінальних проваджень. За матеріалами справи, до закриття справи мали бути задіяні Генеральна прокурора та експерти і нібито сума має бути «300».

Також прокурор САП зачитав розмову від 8 травня між Всеволодом Князєвим і ще одним посередником, в якій нібито суддя ВС перепитував, чи вони разом з Олегом Горецьким «забрали собі гроші».

— Клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Олег Горецького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, – оголосила суддя.

Горецькому призначили заставу у розмірі 80 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України викрило голову українського Верховного Суду Всеволода Князєва, який родом з Миколаєва, при отриманні хабара у розмірі 2,7 мільйона доларів від олігарха та власника фінансової групи «Фінанси та кредит» олігарха Костянтина Жеваго.

В Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі пояснили, що справа з хабарем голові Верховного Суду Всеволоду Князєву стосується схем у більшості судів на території України.

Пізніше виявилося, що колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров є одним з учасників схеми у Верховному Суді України.