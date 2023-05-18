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Норвегія спільно з Великобританією передадуть Україні вісім РСЗВ великої дальності М270 і три радари артилерійського наведення Arthur.
Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам за підсумками зустрічі з британським колегою Беном Воллесом, йдеться на сайті норвезького міністерства.
— Сьогодні ми підтверджуємо постачання далекобійної артилерії та радарів. Норвегія надає три радари артилерійського наведення ARTHUR та до РСЗВ великої дальності, - сказав Бйорн Аріль Грам.
Норвезький міністр додав, що вони мають продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла продовжувати свою боротьбу за свободу та незалежність.
— Потрібно більше озброєнь, і це ті потужності, які дуже потрібні для України, яких ми не змогли б досягти без тісної співпраці з Великобританією, - зауважив Бйорн Аріль Грам.
Міністр додав, що ця зброя «мала великий вплив у війні і дала Україні можливість розмежувати російські лінії постачання, а також вивести з ладу низку важливих цілей за лінією фронту».
Раніше повідомлялося, що збройні сили Норвегії Forsvaret планують навчити близько 3200 українських військових протягом цього року.
Також повідомлялося, що Норвегія та Данія спільно передадуть Україні 8 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Норвегія передасть самі снаряди, а Данія — відповідні підривники.
Норвегія спільно з Великобританією передадуть Україні вісім РСЗВ великої дальності М270 і три радари артилерійського наведення Arthur.
Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам за підсумками зустрічі з британським колегою Беном Воллесом, йдеться на сайті норвезького міністерства.
— Сьогодні ми підтверджуємо постачання далекобійної артилерії та радарів. Норвегія надає три радари артилерійського наведення ARTHUR та до РСЗВ великої дальності, - сказав Бйорн Аріль Грам.
Норвезький міністр додав, що вони мають продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла продовжувати свою боротьбу за свободу та незалежність.
— Потрібно більше озброєнь, і це ті потужності, які дуже потрібні для України, яких ми не змогли б досягти без тісної співпраці з Великобританією, - зауважив Бйорн Аріль Грам.
Міністр додав, що ця зброя «мала великий вплив у війні і дала Україні можливість розмежувати російські лінії постачання, а також вивести з ладу низку важливих цілей за лінією фронту».
Раніше повідомлялося, що збройні сили Норвегії Forsvaret планують навчити близько 3200 українських військових протягом цього року.
Також повідомлялося, що Норвегія та Данія спільно передадуть Україні 8 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Норвегія передасть самі снаряди, а Данія — відповідні підривники.