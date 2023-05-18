Норвегія спільно з Великобританією передадуть Україні вісім РСЗВ великої дальності М270 і три радари артилерійського наведення Arthur.

Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам за підсумками зустрічі з британським колегою Беном Воллесом, йдеться на сайті норвезького міністерства.

— Сьогодні ми підтверджуємо постачання далекобійної артилерії та радарів. Норвегія надає три радари артилерійського наведення ARTHUR та до РСЗВ великої дальності, - сказав Бйорн Аріль Грам.

Норвезький міністр додав, що вони мають продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла продовжувати свою боротьбу за свободу та незалежність.

— Потрібно більше озброєнь, і це ті потужності, які дуже потрібні для України, яких ми не змогли б досягти без тісної співпраці з Великобританією, - зауважив Бйорн Аріль Грам.

Міністр додав, що ця зброя «‎мала великий вплив у війні і дала Україні можливість розмежувати російські лінії постачання, а також вивести з ладу низку важливих цілей за лінією фронту»‎.

Раніше повідомлялося, що збройні сили Норвегії Forsvaret планують навчити близько 3200 українських військових протягом цього року.

Також повідомлялося, що Норвегія та Данія спільно передадуть Україні 8 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Норвегія передасть самі снаряди, а Данія — відповідні підривники.