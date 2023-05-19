На Миколаївщині судитимуть 17-річного мешканця Врадіївки, який в суді збрехав про обставини порушення ПДД, свідком якої був.

Про це повідомили у Первомайській окружній прокуратурі Миколаївської області.

Слідством встановлено, що 17-річний житель Врадіївки в листопаді 2022 року надав завідомо неправдиві показання суду про обставини вчинення адміністративного правопорушення. Він це зробив, щоб захистити знайомого від відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Санкція статті передбачає покарання у виді арешту до 45 діб.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині судитимуть чоловіка, який систематично вчиняв домашнє насильство над 63-річною мачухою.