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На Миколаївщині судитимуть 17-річного мешканця Врадіївки, який в суді збрехав про обставини порушення ПДД, свідком якої був.
Про це повідомили у Первомайській окружній прокуратурі Миколаївської області.
Слідством встановлено, що 17-річний житель Врадіївки в листопаді 2022 року надав завідомо неправдиві показання суду про обставини вчинення адміністративного правопорушення. Він це зробив, щоб захистити знайомого від відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
Санкція статті передбачає покарання у виді арешту до 45 діб.
Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині судитимуть чоловіка, який систематично вчиняв домашнє насильство над 63-річною мачухою.
На Миколаївщині судитимуть 17-річного мешканця Врадіївки, який в суді збрехав про обставини порушення ПДД, свідком якої був.
Про це повідомили у Первомайській окружній прокуратурі Миколаївської області.
Слідством встановлено, що 17-річний житель Врадіївки в листопаді 2022 року надав завідомо неправдиві показання суду про обставини вчинення адміністративного правопорушення. Він це зробив, щоб захистити знайомого від відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
Санкція статті передбачає покарання у виді арешту до 45 діб.
Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині судитимуть чоловіка, який систематично вчиняв домашнє насильство над 63-річною мачухою.