Обстріли РФ по Миколаївській та Одеській областях завдали шкоди довкіллю на 93 мільярда гривень.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів Владислав Хрущ, в. о. начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області).

Найбільше постраждали водні ресурси — 39 мільярдів гривень, землі та ґрунти й атмосферне повітря — 25 та 27 мільярдів гривень відповідно.

— Найбільшої шкоди нанесла атака дронів 16 жовтня 2022 року, коли у Миколаївській області були пошкоджені місткості з рослинною олією і стався речовини в акваторію Чорного моря та Бузький лиман. Концентрація жирів у морів в деяких місцях перевищувала норму в 15 разів. Шкода водним ресурсам становила 39 мільярда гривень, — додав фахівець.

Як розповів Дмитро Савалюк, заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в Одеському регіоні найбільшої шкоди завдав ракетний обстріл багатоповерхівки у Сергіївки та бази відпочинку «Годжі».

Нагадаємо, кількість збитків, завданих довкіллю внаслідок засмічення земельних ресурсів після ракетного удару по будівлі Миколаївської облради, складає 328,7 мільйонів гривень.