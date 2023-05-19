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Обстріли РФ по Миколаївській та Одеській областях завдали шкоди довкіллю на 93 мільярда гривень.
Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів Владислав Хрущ, в. о. начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області).
Найбільше постраждали водні ресурси — 39 мільярдів гривень, землі та ґрунти й атмосферне повітря — 25 та 27 мільярдів гривень відповідно.
— Найбільшої шкоди нанесла атака дронів 16 жовтня 2022 року, коли у Миколаївській області були пошкоджені місткості з рослинною олією і стався речовини в акваторію Чорного моря та Бузький лиман. Концентрація жирів у морів в деяких місцях перевищувала норму в 15 разів. Шкода водним ресурсам становила 39 мільярда гривень, — додав фахівець.
Як розповів Дмитро Савалюк, заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в Одеському регіоні найбільшої шкоди завдав ракетний обстріл багатоповерхівки у Сергіївки та бази відпочинку «Годжі».
Нагадаємо, кількість збитків, завданих довкіллю внаслідок засмічення земельних ресурсів після ракетного удару по будівлі Миколаївської облради, складає 328,7 мільйонів гривень.
Обстріли РФ по Миколаївській та Одеській областях завдали шкоди довкіллю на 93 мільярда гривень.
Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів Владислав Хрущ, в. о. начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області).
Найбільше постраждали водні ресурси — 39 мільярдів гривень, землі та ґрунти й атмосферне повітря — 25 та 27 мільярдів гривень відповідно.
— Найбільшої шкоди нанесла атака дронів 16 жовтня 2022 року, коли у Миколаївській області були пошкоджені місткості з рослинною олією і стався речовини в акваторію Чорного моря та Бузький лиман. Концентрація жирів у морів в деяких місцях перевищувала норму в 15 разів. Шкода водним ресурсам становила 39 мільярда гривень, — додав фахівець.
Як розповів Дмитро Савалюк, заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в Одеському регіоні найбільшої шкоди завдав ракетний обстріл багатоповерхівки у Сергіївки та бази відпочинку «Годжі».
Нагадаємо, кількість збитків, завданих довкіллю внаслідок засмічення земельних ресурсів після ракетного удару по будівлі Миколаївської облради, складає 328,7 мільйонів гривень.