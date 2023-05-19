Пресслужба Ради національної безпеки і оборони повідомила, що президент Володимир Зеленський все ж братиме участь у саміті країн G7 у онлайн-форматі, а не особисто.

Повідомлення оприлюднене після того, як про особисту присутність сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

До того про приїзд президента до Японії писало також Bloombergіз посиланням на декілька співрозмовників. Згідно з даними журналістів, проміжною зупинкою на шляху з Києва до Хіросіми мала стати Саудівська Аравія. Там президент взяв би участь у ще одному міжнародному заході.

Японія, яка приймає саміт, говорила, що Зеленський братиме участь у саміті за допомогою відеозвʼязку.

Олексій Данілов у ефірі телебачення казав, що фізична присутність президента на саміті є важливою, цитує його заяву по телебаченню New York Times.

— Там будуть робитися дуже важливі справи, тому фізична присутність нашого президента важлива для захисту наших інтересів. Надати чіткі пропозиції і чіткі аргументи щодо подій, які відбуваються на території нашої країни, – сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери країн «Великої сімки» на саміті в Японії обговорять ідею міжнародного мирного саміту щодо України.

Також, напередодні саміту країни «Великої сімки» та їхні партнери збільшили обсяг зобов’язань щодо бюджетної та економічної підтримки України на 2023-й і початок 2024 року до 44 мільярдів доларів. Водночас представники G7 висловили надію на швидке впровадження Україною структурних реформ за програмою МВФ.