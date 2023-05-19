Президент Володимир Зеленський 19 травня прибув до Саудівської Аравії.

Про це він написав у соцмережах.

Володимир Зеленський зазначив, що виступить на саміті Ліги арабських держав та зустрінеться зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом. Також заплановані інші двосторонні переговори.

— Наші пріоритети — повернення усіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, представлення нашої формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав, гарантування енергетичної безпеки наступної зими, — йдеться у повідомленні.

Ще одним пріоритетом Володимир Зеленський назвав захист мусульманської спільноти України. Тому разом із ним у Саудівську Аравії поїхав Мустафа Джемілєв — лідер кримськотатарського народу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вважає, що треба встановити повноцінний меморіал, щоб гідно вшанувати памʼять жертв депортації кримськотатарського народу, проти якого 79 років тому був скоєний злочин геноциду.

Раніше повідомлялось, що у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками Меджлісу кримськотатарського народу.