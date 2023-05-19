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У Тбілісі прилетів перший з 2019 року літак із Москви російської авіакомпанії «Азимут». Перший рейс зустрічають акцією протесту під аеропортом.
Про це пишуть «Ехо Кавказа», «Новости Грузия».
Відомо, що літак здійснив прямий рейс Москва – Тбілісі: вилетів з аеропорту «Внуково» та приземлився у грузинській столиці о 13:17 за місцевим часом.
Тим часом під аеропортом зібралися опозиційні активісти на акцію під гаслом «Російський корабель не доставить нас до Євросоюзу». У самому аеропорту чергує поліція, яка не дає пройти до зали прильоту учасникам.
Нагадаємо, раніше президент росії Володимир Путін підписав указ і скасував з 15 травня 2023 року візовий режим для громадян Грузії, а також скасував заборону на повітряні перевезення з Росії до Грузії, що діяла з червня 2019 року.
У Тбілісі прилетів перший з 2019 року літак із Москви російської авіакомпанії «Азимут». Перший рейс зустрічають акцією протесту під аеропортом.
Про це пишуть «Ехо Кавказа», «Новости Грузия».
Відомо, що літак здійснив прямий рейс Москва – Тбілісі: вилетів з аеропорту «Внуково» та приземлився у грузинській столиці о 13:17 за місцевим часом.
Тим часом під аеропортом зібралися опозиційні активісти на акцію під гаслом «Російський корабель не доставить нас до Євросоюзу». У самому аеропорту чергує поліція, яка не дає пройти до зали прильоту учасникам.
Нагадаємо, раніше президент росії Володимир Путін підписав указ і скасував з 15 травня 2023 року візовий режим для громадян Грузії, а також скасував заборону на повітряні перевезення з Росії до Грузії, що діяла з червня 2019 року.