У Тбілісі прилетів перший з 2019 року літак із Москви російської авіакомпанії «Азимут». Перший рейс зустрічають акцією протесту під аеропортом.

Про це пишуть «Ехо Кавказа», «Новости Грузия».

Відомо, що літак здійснив прямий рейс Москва – Тбілісі: вилетів з аеропорту «Внуково» та приземлився у грузинській столиці о 13:17 за місцевим часом.

Тим часом під аеропортом зібралися опозиційні активісти на акцію під гаслом «Російський корабель не доставить нас до Євросоюзу». У самому аеропорту чергує поліція, яка не дає пройти до зали прильоту учасникам.

Нагадаємо, раніше президент росії Володимир Путін підписав указ і скасував з 15 травня 2023 року візовий режим для громадян Грузії, а також скасував заборону на повітряні перевезення з Росії до Грузії, що діяла з червня 2019 року.