Російські загарбники планують відбиватись від контрнаступу Збройних сил Україні на Запоріжжі водою.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Зазначається, що два тижні тому росіяни затопили поля поблизу Михайлівки. Наразі вода стоїть в полях населених пунктів Якимівського району: Петрівка, Аннівка, В'язівка та Єлизаветівка.

У цих селах давно пересохли річки, тож ймовірно загарбники спускають воду зі зрошувального каналу.

— Окупанти настільки бояться наступу ЗСУ, що готові пустити в хід навіть водну стихію в марних сподіваннях ускладнити рух нашої техніки. На ділі вкотре псують екологію і життя людям, – зазначив Іван Федоров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головна насосна станція Каховського магістрального каналу, що на Херсонщині повністю затоплена. Окупанти намагаються відкачати з неї воду і відновити її роботу. Також там, йомвірно вийшла із ладу частина електродвигунів, що розташовані вище рівня води. Адже станом на квітень 2023 року, в приміщенні майже 5 місяців спостерігалася висока вологість, яка негативно впливає на їхню працездатність.