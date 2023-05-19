У п'ятницю, 19 травня, Національний банк презентував обігову пам’ятну монету присвячену «Силам підтримки Збройних Сил України».

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що тираж монети номіналом 10 гривень складає 10 000 000 штук.

Повідомляється, що на реверсі монети зображені емблема та гасло Сил підтримки ЗСУ: «Завжди поруч».

Аверс монети – ідентичний із аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту зображено номінал монети, рік карбування та герб України.

— Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета «Сили підтримки Збройних Сил України» є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів, – наголошують в Нацбанку.

Там додали, що реалізація таких монет як нумізматичної продукції банками-дистриб’юторами не здійснюватиметься.

— Прийматися ці монети від клієнтів також будуть як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн таких обігових пам’ятних монет, – підсумували в НБУ.

Нагадаємо, дві українські пам’ятні монети увійшли в десятку найкращих монет світу. Також вони перемогли у двох номінаціях престижного конкурсу «Монета року» від авторитетного нумізматичного видання World Coin News.