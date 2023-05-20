|Швидкість вітру:
|2.9 м/с
|Схід сонця:
|05:11
|Захід сонця:
|20:25
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|2.7 м/с
|Схід сонця:
|05:04
|Захід сонця
|20:44
|Температура завтра:
|C°
Сполучені Штати Америки оголосили про нові експортні обмеження проти Росії та Білорусі. Тепер у ці країни буде заборонено ввозити телефони, диктофони та побутову техніку.
Про це йдеться у постанові Бюро промисловості та безпеки США.
До списку заходів експортного контролю додано інструменти та електроприлади, фотопапір та інші паперові вироби, фарби, тканини, човни і пасажирський транспорт, обладнання для харчової промисловості.
— Додаткові 1224 промислових вироби, додані до списку, тепер потребуватимуть ліцензії на експорт або реекспорт і передачу в межах Росії та Білорусі, - йдеться в документі відомства.
Також США ввели заборону на ввезення в РФ низки телефонів, диктофонів, мікрофонів і побутової техніки. Міністерство торгівлі США ввело санкції щодо підприємств російської оборонної промисловості. Йдеться про НВП «Прима», НВО «Іжевські безпілотні системи», компанії «Стрела», «Роствертол».
Під нові обмеження потрапили Брянський автомобільний завод, автозавод «Урал», Уральський завод цивільної авіації та Улан-Уденський авіаційний завод
Щодо цих підприємств запроваджено додаткові вимоги для угод з експорту, реекспорту і трансферу за участю внесених до чорного списку підприємств.
Раніше повідомлялося, що США, Європа та інші ключові союзники України працюють над новим пакетом санкцій проти Росії, серед пропозицій – заборона на транзит товарів через Росію та заходи проти суден, які відключають навігаційні системи.
Сполучені Штати Америки оголосили про нові експортні обмеження проти Росії та Білорусі. Тепер у ці країни буде заборонено ввозити телефони, диктофони та побутову техніку.
Про це йдеться у постанові Бюро промисловості та безпеки США.
До списку заходів експортного контролю додано інструменти та електроприлади, фотопапір та інші паперові вироби, фарби, тканини, човни і пасажирський транспорт, обладнання для харчової промисловості.
— Додаткові 1224 промислових вироби, додані до списку, тепер потребуватимуть ліцензії на експорт або реекспорт і передачу в межах Росії та Білорусі, - йдеться в документі відомства.
Також США ввели заборону на ввезення в РФ низки телефонів, диктофонів, мікрофонів і побутової техніки. Міністерство торгівлі США ввело санкції щодо підприємств російської оборонної промисловості. Йдеться про НВП «Прима», НВО «Іжевські безпілотні системи», компанії «Стрела», «Роствертол».
Під нові обмеження потрапили Брянський автомобільний завод, автозавод «Урал», Уральський завод цивільної авіації та Улан-Уденський авіаційний завод
Щодо цих підприємств запроваджено додаткові вимоги для угод з експорту, реекспорту і трансферу за участю внесених до чорного списку підприємств.
Раніше повідомлялося, що США, Європа та інші ключові союзники України працюють над новим пакетом санкцій проти Росії, серед пропозицій – заборона на транзит товарів через Росію та заходи проти суден, які відключають навігаційні системи.