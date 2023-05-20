Сполучені Штати Америки оголосили про нові експортні обмеження проти Росії та Білорусі. Тепер у ці країни буде заборонено ввозити телефони, диктофони та побутову техніку.

Про це йдеться у постанові Бюро промисловості та безпеки США.

До списку заходів експортного контролю додано інструменти та електроприлади, фотопапір та інші паперові вироби, фарби, тканини, човни і пасажирський транспорт, обладнання для харчової промисловості.

— Додаткові 1224 промислових вироби, додані до списку, тепер потребуватимуть ліцензії на експорт або реекспорт і передачу в межах Росії та Білорусі, - йдеться в документі відомства.

Також США ввели заборону на ввезення в РФ низки телефонів, диктофонів, мікрофонів і побутової техніки. Міністерство торгівлі США ввело санкції щодо підприємств російської оборонної промисловості. Йдеться про НВП «‎Прима»‎, НВО «‎Іжевські безпілотні системи»‎, компанії «‎Стрела»‎, «‎Роствертол»‎.

Під нові обмеження потрапили Брянський автомобільний завод, автозавод «‎Урал»‎, Уральський завод цивільної авіації та Улан-Уденський авіаційний завод

Щодо цих підприємств запроваджено додаткові вимоги для угод з експорту, реекспорту і трансферу за участю внесених до чорного списку підприємств.

Раніше повідомлялося, що США, Європа та інші ключові союзники України працюють над новим пакетом санкцій проти Росії, серед пропозицій – заборона на транзит товарів через Росію та заходи проти суден, які відключають навігаційні системи.