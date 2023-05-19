Російські загарбники облаштували на острові Джарилгач, що в Херсоньскій області, військовий полігон та з'єднали острів із материком.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ.

Росіяни засипали переправу до острова піском у районі селища Лазурне.

— За підтвердженою інформацією, російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, засипавши переправу до острова піском. Це зроблено з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб. Зокрема, окупанти облаштували на острові військовий полігон, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після деокупації Херсона, місто та звільнена частина області потерпають від щоденних обстрілів. Так, нещодавно, усього за один день, російська армія вбила 23 мешканця Херсонщини.