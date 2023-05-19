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Російські загарбники облаштували на острові Джарилгач, що в Херсоньскій області, військовий полігон та з'єднали острів із материком.
Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ.
Росіяни засипали переправу до острова піском у районі селища Лазурне.
— За підтвердженою інформацією, російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, засипавши переправу до острова піском. Це зроблено з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб. Зокрема, окупанти облаштували на острові військовий полігон, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, після деокупації Херсона, місто та звільнена частина області потерпають від щоденних обстрілів. Так, нещодавно, усього за один день, російська армія вбила 23 мешканця Херсонщини.
Російські загарбники облаштували на острові Джарилгач, що в Херсоньскій області, військовий полігон та з'єднали острів із материком.
Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ.
Росіяни засипали переправу до острова піском у районі селища Лазурне.
— За підтвердженою інформацією, російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, засипавши переправу до острова піском. Це зроблено з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб. Зокрема, окупанти облаштували на острові військовий полігон, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, після деокупації Херсона, місто та звільнена частина області потерпають від щоденних обстрілів. Так, нещодавно, усього за один день, російська армія вбила 23 мешканця Херсонщини.