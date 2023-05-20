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Спеціалісти Інституту серця Міністерства охорони здоровʼя України проведуть консультативний прийом у Миколаєві.
Провідні спеціалісти Інституту серця надаватимуть консультації на базі міської лікарні №1 попередньо 26 травня, повідомили в Миколаївській міській раді.
У складі консультативної бригади: кардіохірург відділення набутих вад серця, кандидат медичних наук Харенко Ю.О. та лікар-кардіолог, спеціаліст з ЕхоКГ діагностики Островська О.А.
— Фахівці оглянуть пацієнтів кардіологічного профілю, які потребують хірургічного втручання. Прийом безкоштовний, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 9 та 10 серпня 2021 року на Миколаївщині успішно пройшли перші операції з тимчасовою зупинкою серця.
Спеціалісти Інституту серця Міністерства охорони здоровʼя України проведуть консультативний прийом у Миколаєві.
Провідні спеціалісти Інституту серця надаватимуть консультації на базі міської лікарні №1 попередньо 26 травня, повідомили в Миколаївській міській раді.
У складі консультативної бригади: кардіохірург відділення набутих вад серця, кандидат медичних наук Харенко Ю.О. та лікар-кардіолог, спеціаліст з ЕхоКГ діагностики Островська О.А.
— Фахівці оглянуть пацієнтів кардіологічного профілю, які потребують хірургічного втручання. Прийом безкоштовний, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 9 та 10 серпня 2021 року на Миколаївщині успішно пройшли перші операції з тимчасовою зупинкою серця.