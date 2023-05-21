Міністерство рівності Іспанії запустить власний застосунок для розподілу домашніх обовʼязків між членами родини. Кожен зможе вносити туди дані про виконані задачі.

Про це пише CNN.

У застосунку можна буде фіксувати не лише фізичну роботу, але й інтелектуальну. Наприклад, складання списку покупок, підготовку набору продуктів і формування меню на день.

Згідно з опитуванням Національного статистичного інституту Іспанії, опублікованим у грудні, 45,9% респонденток сказали, що виконують більшість домашніх справ. Так само відповіли лише 14,9% чоловіків.

— Це розумове навантаження, усі ці завдання майже завжди лягають на жінок, про що свідчать опитування. Усі ті, хто ображається на застосунок для домашніх справ, насправді ображаються на те, що їм доведеться почати займатися роботою по дому, — сказала заступник міністра з питань рівноправності Анджела Родрігес.

За її словами, урядовий застосунок буде корисним не лише для пар, але й для сусідів по дому та орендарів.

Нагадаємо, застосунок для знайомств Tinder оновлює функцію перевірки фотографій. Тепер вона буде на основі штучного інтелекту і вимагатиме зробити відеоселфі.