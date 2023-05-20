У пʼятницю, 19 травня, в Миколаєві на вулиці Дачна 9а впало дерево та пошкодило електромережу. Внаслідок цього 10 будинків залишилися без світла.

Про це повідомила жителька Миколаєва Олена Івашко на своїй сторінці у Facebook.

— «Дякую» райончику за гарний прийом. Вчора трухлява тополя впала біля будинку по вулиці Дачна 9а. Впала навпроти електромережі. З того часу і по теперішній щонайменше 10 будинків залишилися без світла. Ніхто нічого не робить!!! Як живі тополя рухати, то легко. До аварійних справа не доходить?! Скільки нам сидіти без світла?, – повідомила Олена Івашко.

Нагадаємо, 21 квітня в Миколаєві на вулиці Чкалова на трамвайні колії упало дерево.