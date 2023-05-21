|Швидкість вітру:
|4.7 м/с
|Схід сонця:
|05:10
|Захід сонця:
|20:26
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|4.2 м/с
|Схід сонця:
|05:02
|Захід сонця
|20:45
|Температура завтра:
|C°
Instagram планує випустити текстовий додаток, який буде конкурувати з Twitter.
Про це повідомляє Bloomberg.
Компанія наразі тестує ідею нового проєкту зі знаменитостями та інфлюенсерами. Сам застосунок може побачити світ вже у червні цього року.
Зазначається, що він буде окремим від Instagram, але дозволить людям об'єднувати акаунти. Також проєкт може бути сумісним з іншими програмами-конкурентами Twitter, включно з Mastodon.
За словами викладачки соціального маркетингу та маркетингу впливу в Каліфорнійському університеті Лії Хаберман, Meta, яка володіє Instagram, може випередити задум Маска перетворити Twitter на «додаток для всього», з великою кількістю функцій, крім інформаційних постів. Для цього Meta має просто консолідувати весь досвід, який вони накопичують.
Нагадаємо, у соцмережі Instagram зʼявилися нові інструменти для планування публікацій. Ними можуть скористатися власники професійних акаунтів.
Instagram планує випустити текстовий додаток, який буде конкурувати з Twitter.
Про це повідомляє Bloomberg.
Компанія наразі тестує ідею нового проєкту зі знаменитостями та інфлюенсерами. Сам застосунок може побачити світ вже у червні цього року.
Зазначається, що він буде окремим від Instagram, але дозволить людям об'єднувати акаунти. Також проєкт може бути сумісним з іншими програмами-конкурентами Twitter, включно з Mastodon.
За словами викладачки соціального маркетингу та маркетингу впливу в Каліфорнійському університеті Лії Хаберман, Meta, яка володіє Instagram, може випередити задум Маска перетворити Twitter на «додаток для всього», з великою кількістю функцій, крім інформаційних постів. Для цього Meta має просто консолідувати весь досвід, який вони накопичують.
Нагадаємо, у соцмережі Instagram зʼявилися нові інструменти для планування публікацій. Ними можуть скористатися власники професійних акаунтів.