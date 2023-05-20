З 1 червня у Миколаєві відкривається для відвідувачів кінотеатр «Піонер».

Про це повідомляється на Facebook-сторінці кінотеатру.

Водночас інформація про розклад, фільми або вартість квитків на офіційному сайті кінотеатру поки відсутня.

Варто зазначити, що «Піонер» першим з миколаївських кінотеатрів оголосив про початок роботи з початку повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, що у липні 2023 року в кінотеатрах Японії покажуть українську історичну драму «Щедрик».