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З 1 червня у Миколаєві відкривається для відвідувачів кінотеатр «Піонер».
Про це повідомляється на Facebook-сторінці кінотеатру.
Водночас інформація про розклад, фільми або вартість квитків на офіційному сайті кінотеатру поки відсутня.
Варто зазначити, що «Піонер» першим з миколаївських кінотеатрів оголосив про початок роботи з початку повномасштабного російського вторгнення.
Нагадаємо, що у липні 2023 року в кінотеатрах Японії покажуть українську історичну драму «Щедрик».
З 1 червня у Миколаєві відкривається для відвідувачів кінотеатр «Піонер».
Про це повідомляється на Facebook-сторінці кінотеатру.
Водночас інформація про розклад, фільми або вартість квитків на офіційному сайті кінотеатру поки відсутня.
Варто зазначити, що «Піонер» першим з миколаївських кінотеатрів оголосив про початок роботи з початку повномасштабного російського вторгнення.
Нагадаємо, що у липні 2023 року в кінотеатрах Японії покажуть українську історичну драму «Щедрик».