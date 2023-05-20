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Закладам освіти Миколаївської області передали майже 150 роутерів Nokia, які забезпечуватимуть інтернет під час перебування в укриттях.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Обладнання передали за ініціативи Міністерства цифрової трансформації України, громадської організації «Комітет сприяння розвитку інформаційного суспільства» та благодійного фонду «+380» за організаційної підтримки керівника миколаївського офісу «Ukraine Support Team» Дмитра Тарасенка.
Раніше повідомлялося, що розпочати навчальний рік в очному форматі в Миколаївській області можуть близько 150 шкіл. Однак чи будуть вони працювати офлайн вирішуватимуть виключно батьки учнів.
Закладам освіти Миколаївської області передали майже 150 роутерів Nokia, які забезпечуватимуть інтернет під час перебування в укриттях.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Обладнання передали за ініціативи Міністерства цифрової трансформації України, громадської організації «Комітет сприяння розвитку інформаційного суспільства» та благодійного фонду «+380» за організаційної підтримки керівника миколаївського офісу «Ukraine Support Team» Дмитра Тарасенка.
Раніше повідомлялося, що розпочати навчальний рік в очному форматі в Миколаївській області можуть близько 150 шкіл. Однак чи будуть вони працювати офлайн вирішуватимуть виключно батьки учнів.