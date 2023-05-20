Закладам освіти Миколаївської області передали майже 150 роутерів Nokia, які забезпечуватимуть інтернет під час перебування в укриттях.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Обладнання передали за ініціативи Міністерства цифрової трансформації України, громадської організації «Комітет сприяння розвитку інформаційного суспільства» та благодійного фонду «+380» за організаційної підтримки керівника миколаївського офісу «Ukraine Support Team» Дмитра Тарасенка.

Раніше повідомлялося, що розпочати навчальний рік в очному форматі в Миколаївській області можуть близько 150 шкіл. Однак чи будуть вони працювати офлайн вирішуватимуть виключно батьки учнів.