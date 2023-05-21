Працівники Запорізької атомної електростанції чекають на звільнення станції та побоюються аварії рівня Чорнобиля або Фукусіми, повідомив керівник Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Петро Котін в інтерв'ю Голосу Америки.

— Персонал просто в постійній надії, що це (деокупація - прим.) нарешті станеться, і просто чекає і просить допомоги, - зазначив він.

Петро Котін акцентував, що «рівень божевілля у цих окупантів різний».

За словами чиновника, він побоюється намірів і планів окупаційних військ, оскільки на станції багато ядерного матеріалу - шість атомних енергоблоків, шість реакторів, заповнених паливом, ядерне паливо. Крім того, є шість заповнених басейнів відпрацьованого палива, кожен поруч із реактором.

«У разі їх пошкодження можливий викид радіації», - цитує Петра Котіна видання.

За його словами, залежно від масштабів пошкодження, може йтися про локальне забруднення або навпаки про «масштаб Чорнобиля або розмір Фукусіми».

— А далі вже залежатиме лише від погодних умов і напрямку вітру, який розноситиме забруднення, - попередив Котін.

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