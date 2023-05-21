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Працівники Запорізької атомної електростанції чекають на звільнення станції та побоюються аварії рівня Чорнобиля або Фукусіми, повідомив керівник Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Петро Котін в інтерв'ю Голосу Америки.
— Персонал просто в постійній надії, що це (деокупація - прим.) нарешті станеться, і просто чекає і просить допомоги, - зазначив він.
Петро Котін акцентував, що «рівень божевілля у цих окупантів різний».
За словами чиновника, він побоюється намірів і планів окупаційних військ, оскільки на станції багато ядерного матеріалу - шість атомних енергоблоків, шість реакторів, заповнених паливом, ядерне паливо. Крім того, є шість заповнених басейнів відпрацьованого палива, кожен поруч із реактором.
«У разі їх пошкодження можливий викид радіації», - цитує Петра Котіна видання.
За його словами, залежно від масштабів пошкодження, може йтися про локальне забруднення або навпаки про «масштаб Чорнобиля або розмір Фукусіми».
— А далі вже залежатиме лише від погодних умов і напрямку вітру, який розноситиме забруднення, - попередив Котін.
Нагадаємо, росіяни 20 травня тричі обстріляли Очаків та Куцурубську громаду
Працівники Запорізької атомної електростанції чекають на звільнення станції та побоюються аварії рівня Чорнобиля або Фукусіми, повідомив керівник Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Петро Котін в інтерв'ю Голосу Америки.
— Персонал просто в постійній надії, що це (деокупація - прим.) нарешті станеться, і просто чекає і просить допомоги, - зазначив він.
Петро Котін акцентував, що «рівень божевілля у цих окупантів різний».
За словами чиновника, він побоюється намірів і планів окупаційних військ, оскільки на станції багато ядерного матеріалу - шість атомних енергоблоків, шість реакторів, заповнених паливом, ядерне паливо. Крім того, є шість заповнених басейнів відпрацьованого палива, кожен поруч із реактором.
«У разі їх пошкодження можливий викид радіації», - цитує Петра Котіна видання.
За його словами, залежно від масштабів пошкодження, може йтися про локальне забруднення або навпаки про «масштаб Чорнобиля або розмір Фукусіми».
— А далі вже залежатиме лише від погодних умов і напрямку вітру, який розноситиме забруднення, - попередив Котін.
Нагадаємо, росіяни 20 травня тричі обстріляли Очаків та Куцурубську громаду