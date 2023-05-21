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У Херсонській області росіяни займаються мародерством і відбирають плавзасоби у місцевих жителів, повідомив речник оперативного командування «Південь» ЗС України Владислав Назаров у суботу.
— Загарбники на ТОТ Херсонщини (тимчасово окупованій території - прим.) силоміць відбирають плавзасоби у цивільних, російські мародери в погонах уже привласнили близько 100 катерів, - написав він у телеграм-каналі.
За словами Назарова, вилучені човни «офіційно» передали на баланс підрозділам російських окупаційних військ. Таким чином, загарбники намагаються розв'язати проблему дефіциту плавзасобів, зазначає спікер.
У Херсонській області росіяни займаються мародерством і відбирають плавзасоби у місцевих жителів, повідомив речник оперативного командування «Південь» ЗС України Владислав Назаров у суботу.
— Загарбники на ТОТ Херсонщини (тимчасово окупованій території - прим.) силоміць відбирають плавзасоби у цивільних, російські мародери в погонах уже привласнили близько 100 катерів, - написав він у телеграм-каналі.
За словами Назарова, вилучені човни «офіційно» передали на баланс підрозділам російських окупаційних військ. Таким чином, загарбники намагаються розв'язати проблему дефіциту плавзасобів, зазначає спікер.