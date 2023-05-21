У Миколаєві 20 травня відбулося урочисте спецпогашення марок, присвяченим маякам Північного Причорномор’я.

Спецпогашення відбулось в рамках презентації - виставки проекту «Вогні Півдня. Люди-маяки», повідомляють «НикВести».

Ідея відобразити світлини маяків в марках належить краєзнавиці Тетяні Чичкалюк, котрій надали право першій погасити марки. Випуск складається із шести основних марок, тираж кожної 14 штук, поштових блоків з дев’ять марок — тиражем десять штук та конвертів трьох різновидів, тираж яких становить 104 штуки.

— Я маю усі підстави говорити, що «Миколаїв - столиця маяків України», адже найбільша кількість маяків в Україні знаходиться саме в Миколаєві. І наші маяки, кажуть іди до мене тут безпечно, тут смачно, тут тебе чекають, я думаю це вираз не тільки моряків, а й всіх миколаївців у котрих є міста людей героїв, що каже про те що Миколаїв місто людей героїв, - наголосила Тетяна Чичкалюк.

Штемпель «Миколаївщина — вітрила України», яким було погашено марки, розробили спеціально для Миколаєва. На ньому зобразили справа та зліва якорі, а по центру — корабель.

Нагадаємо, що з 9 травня у відділеннях Укрпошти та онлайн-магазинах eBay і Amazon, можна придбати нові марки «Слава Силам оборони і безпеки України!» та «Гвардія наступу. Час портати своє».

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