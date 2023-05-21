Пʼятим лавреатом Премії імені Георгія Ґонґадзе став журналіст, письменник, засновник проєкту Ukrainer Богдан Логвиненко.

Про це повідомили на Facebook-сторінці премії.

— До появи Ukraïner я почував себе у меншості. Людиною, яка намагається зсередини змінити журналістську етику, розповідати про внутрішню корупцію. Це премія на честь журналіста, який також відчував себе у меншості серед колег, які за інерцією совєтської пропаганди служили своїм власникам, політикам, правлячим партіям. Безкомпромісність у питаннях співпраці з ворогом, російським колоніалізмом, української ідентичності — це те, що ми отримали у спадок від Георгія Ґонґадзе. Премія — це кредит довіри і відповідальність за цей спадок, — зазначив Логвиненко під час вручення нагороди.

Також цього року фіналістами премії Ґонґадзе став воєнний кореспондент, засновник проєкту DonbasFrontliner Андрій Дубчак та редактор видання Європейська правда Сергій Сидоренко.

Минулорічними лавреатами Премії імені Георгія Ґонґадзе стали фотожурналісти Мстислав Чернов і Євген Малолєтка.

Вони були єдиними журналістами, які висвітлювали блокаду Маріуполя російськими окупантами для міжнародних ЗМІ.

Окрім Євгена і Мстислава, фіналістами премії стали редактор Європейської правди Сергій Сидоренко і головна редакторка Громадського радіо Тетяна Трощинська.

Премія імені Георгія Ґонґадзе — нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з Асоціацією випускників Києво-Могилянської Бізнес-Школи, Києво-Могилянською Бізнес-Школою та виданням Українська правда. Її вручають раз на рік 21 травня — у день народження журналіста Георгія Ґонґадзе.