Командування Сил спеціальних операцій оприлюднило відео зі зруйнованого Бахмута, а 93-тя ОМБр Холодний Яр – фото.

Про це свідчать публікації командування Сил спеціальних операцій ЗС України та 93-тої ОМБр Холодний Яр.

«Бахмут сьогодні. Воїни ССО України вирушають на бойову задачу крізь розтрощене, але нескорене місто. Саме так виглядає наш шлях до Перемоги: тяжкий і ризикований. Єдиний вибір всіх, хто став на захист України, всіх для кого війна стала роботою і покликанням водночас», - йдеться у публікації командування ССО.

«Наші «очі» в Бахмуті – оператор дрона із позивним «Єнот» – не лише розвідує місце знаходження противника і коригує нашу арту. Він ще фіксує, як гине місто від дій російських окупаційних військ», - пише 93-я ОМБр.

Президент Володимир Зеленський у Японії заявив, що станом на неділю місто Бахмут повністю точно не захоплене росіянами.

Бахмут фактично повністю знищений ударами російських військ, однак Сили оборони продовжують утримувати позиції у південно-західній частині міста, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.