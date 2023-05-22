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Загальні бойові втрати Росії на ранок понеділка, 22 травня, становлять 203 880 окупантів. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 720 російських загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні втрати станом на 22 травня 2023 року:
Загальні бойові втрати Росії на ранок понеділка, 22 травня, становлять 203 880 окупантів. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 720 російських загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні втрати станом на 22 травня 2023 року: