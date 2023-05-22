Російські окупанти в ніч проти 22 травня обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. В результаті вранці відключилася остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, яка живила станцію.

Про це повідомили в НАЕК «‎Енергоатом»‎.

Як відомо, ЗАЕС уже всьоме з початку окупації перейшла в режим блекауту. В «‎Енергоатомі»‎зазначили, що запасу палива вистачить на 10 діб, і в разі неможливості відновлення зовнішнього живлення станції за цей час може статися аварія з радіаційними наслідками для всього світу.

— Після втрати зовнішнього живлення, яке життєво необхідне для забезпечення роботи насосів охолодження ядерного матеріалу енергоблоків, в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС, запасу палива вистачить на десять діб. Зворотний відлік розпочався, – заявили в компанії.

У компанії вважають, що наразі терміново необхідні дії усієї міжнародної спільноти задля виведення російських терористичних угрупувань з території Запорізької АЕС, передачі її під повний контроль компетентного легітимного оператора – українського «‎Енергоатому»‎, та відновлення умов збереження ядерної, радіаційної та фізичної безпеки ядерного об‘єкта.

Раніше повідомлялося, що на Запорізькій АЕС російські окупанти посилили контроль над працівниками станції - заборонили працівникам ЗАЕС спілкуватись між собою.

Нагадаємо, російські окупанти готують до «евакуації» з міста-супутника Запорізької атомної електростанції близько 3100 людей. Насамперед йдеться про вивезення 2700 працівників станції, які підписали контракт із фейковим АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» або іншим підприємством Росатома, та членів їхніх родин.

Також зазначалося, що російські окупанти готують план евакуації працівників «Росатому» із Запорізької атомної електростанції в Енергодарі. За інформацією ЦНС, колаборантів та завезених росіянами працівників «Росатому» попереджали, про можливість примусової евакуація.