Уночі 22 травня 2023 року російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти східного форпосту України – міста Дніпра. Атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами «Shahed-136/131».

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Загалом противник випустив:

4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;

5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків – Азовського моря та Курської області;

2 балістичні ракети «Іскандер-М» з окупованого Криму;

5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області.

20 іранських ударних дронів «Shahed-136/131» з південного та північного напрямків.

Протягом нічної атаки 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Схід» та повітряного командування «Південь» на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу «Shahed».

Також у Повітряних силах підтвердили збиття російського винищувача Су-35 над морем.

«Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині «отрицательного взлета» зазнав російський винищувач Су-35! Обставини утилізації російського літака уточнюються!», — відзначили там.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії на ранок понеділка, 22 травня, становлять 203 880 окупантів. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 720 російських загарбників.