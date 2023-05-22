Жителька Миколаєва створила макет найбільшого літака у світі «Мрія». Його виставили на продаж, щоб придбати три автівки для ЗСУ.

Про це повідомляє «Суспільне»

Вікторія Сокіл має інвалідність і пересувається у візку. Дівчина виготовляє вироби з дерева: скриньки, годинники, сувеніри. З 2014 року Вікторія вирішила направити своє хобі на допомогу Збройним силам України. Виставляє вироби на продаж, а виручені гроші направляє на потреби військовослужбовців.

—Я побачила в телеграм-каналі, що наші військові потребують дрони, дощовики, оце все. Перше, що ми подарували — це ми подарували дрон, купили за свої кошти, передали особисто 79-й бригаді. Потім ми зібрали 35 наборів зігрівайок, — розповіла Вікторія Сокіл.

Після того як російські війська у лютому 2022 року під час повітряної атаки знищили український літак Ан-225, «Мрія», Вікторія вирішила відтворити його дерев'яну модель. Над макетом «Мрії» дівчина працювала протягом дев'яти місяців. Вага літака близько 350 грамів.

—Зроблена вона із липи. Повністю ручна робота, кожна деталька виточена. Оці ось пропелери, які всередині — це вклеювали пінцетом. Тут же ж, бачте, навіть крила оці, лопаті, як вони нахилені. Кожна деталька зроблена власноруч", — говорить майстриня.

Над дрібними деталями літака доводилося працювати зі збільшувальним склом. За словами Вікторії, найскладнішим був процес фарбування. Витратила близько п'яти балонів білої фарби.

Про роботу волонтерки дізналися працівники «Укроборонпрому» та запропонували підписати літак.

—Передзвонює помічниця Юлія. Каже: «Пані Вікторіє, ми тут вирішили зі своїм керівництвом, щоб ви нам прислали «Мрію» у Київ, а ми вам підпишемо від командира літака «Мрії» Дмитра Антонова і підпис буде Валерія Залужного». Ой, кажу, клас, — згадує волонтерка.

Макет літака з підписами Головнокомандувача ЗСУ та командира «Мрії» виставлений на аукціон у соцмережах. Таким чином Вікторія хоче зібрати гроші на три автівки для військовослужбовців.

—Я зробила 1650 номерків. Один номерок коштує 1000 гривень. Якщо людина хоче взяти участь в цій лотереї, вона купує квиток, пише свій номерок щасливий, а потім, коли всі номерки зберуться, я зроблю онлайн розіграш і той номерок, який випаде, той буде власником «Мрії», — розповіла майстриня.

Нагадаємо, що модель українського літака Ан-225 «Мрія» додадуть у гру Microsoft Flight Simulator, де гравці зможуть відчути себе його пілотом.