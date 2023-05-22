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У понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області знову лунають вибухи та, за версією російських ЗМІ, на кордоні йде зпеклий бій.
Про це повідомляють російські Telegram канали.
ЗМІ пишуть, що на кордоні з Україною йде бій з «українською ДРГ».
— Прямо зараз йде запеклий бій із «українською ДРГ» на кордоні Бєлгородської області біля села Дронівка. З обох боків залучено військову техніку, в небі помічено кілька дронів. Працює ППО, – йдеться у повідомленні.
У свою чергу губернатор області В'ячеслав Гладков у Telegram повідомив, що нібито був обстріл кількох сіл.
— Спрацювала наша система ППО. Частина ракети впала на город приватного житлового домоволодіння у селі Антонівка. Вибухотехніки та оперативні служби на місці приступають до знешкодження, – йдеться у повідомленні.
В'ячеслав Гладков зазначив, що під «обстрілом» опинилося село Козинка.
— Один снаряд потрапив до приватного житлового будинку, внаслідок чого він спалахнув. Ще один снаряд прилетів до іншого приватного домоволодіння, внаслідок чого є значне руйнування несучих конструкцій та пошкоджено автомобіль. У третьому домоволодінні пошкоджено паркан. Аварійні та оперативні служби на місці, приступають до ліквідації наслідків та подворового обходу, – написав він.
За даними пропагандистів, подібні випадки сталися ще у трьох селах.
Російські ЗМІ пишуть, що місцеві жителі чують по радіо повідомлення: «Бєлгород стане вільним».
Також над Бєлгородом літають безпілотники та чутно звуки сирени.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомляли про збиття чотирьох бортів над Брянською областю РФ - два вертольоти Мі-8 та винищувачі Су-34 і Су-35. Тоді повідомлялося, що винищувачі мали завдати ракетно-бомбового удару по цілях на території Чернігівської області, а вертольоти — підстрахувати їх. Зокрема, Мі-8 мали підібрати екіпажі винищувачів, якщо їх раптом зіб'ють.
У понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області знову лунають вибухи та, за версією російських ЗМІ, на кордоні йде зпеклий бій.
Про це повідомляють російські Telegram канали.
ЗМІ пишуть, що на кордоні з Україною йде бій з «українською ДРГ».
— Прямо зараз йде запеклий бій із «українською ДРГ» на кордоні Бєлгородської області біля села Дронівка. З обох боків залучено військову техніку, в небі помічено кілька дронів. Працює ППО, – йдеться у повідомленні.
У свою чергу губернатор області В'ячеслав Гладков у Telegram повідомив, що нібито був обстріл кількох сіл.
— Спрацювала наша система ППО. Частина ракети впала на город приватного житлового домоволодіння у селі Антонівка. Вибухотехніки та оперативні служби на місці приступають до знешкодження, – йдеться у повідомленні.
В'ячеслав Гладков зазначив, що під «обстрілом» опинилося село Козинка.
— Один снаряд потрапив до приватного житлового будинку, внаслідок чого він спалахнув. Ще один снаряд прилетів до іншого приватного домоволодіння, внаслідок чого є значне руйнування несучих конструкцій та пошкоджено автомобіль. У третьому домоволодінні пошкоджено паркан. Аварійні та оперативні служби на місці, приступають до ліквідації наслідків та подворового обходу, – написав він.
За даними пропагандистів, подібні випадки сталися ще у трьох селах.
Російські ЗМІ пишуть, що місцеві жителі чують по радіо повідомлення: «Бєлгород стане вільним».
Також над Бєлгородом літають безпілотники та чутно звуки сирени.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомляли про збиття чотирьох бортів над Брянською областю РФ - два вертольоти Мі-8 та винищувачі Су-34 і Су-35. Тоді повідомлялося, що винищувачі мали завдати ракетно-бомбового удару по цілях на території Чернігівської області, а вертольоти — підстрахувати їх. Зокрема, Мі-8 мали підібрати екіпажі винищувачів, якщо їх раптом зіб'ють.