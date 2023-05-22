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На Миколаївщині підприємцю віддали в оренду землі Володимирівського ліцею. В суді намагаються скасувати договір ореди.
Про це повідомляє прокуратура Миколаївської обалсті.
Ухвалою Господарського суду Миколаївської області відкрито провадження у справі про визнання недійсним договору щодо використання земель площею 34,7 га вартістю 900 тис. грн. Договір було укладено між Володимирівським ліцеєм Володимирівської сільської ради та ФОП.
— Ювенальним прокурором встановлено, що зазначені землі передані в постійне користування навчальному закладу для дослідних і навчальних цілей. Надалі навчальним закладом зазначені земельні ділянки на підставі договору про спільну діяльність передано місцевому підприємцю для обробітку та вирощування сільськогосподарської продукції. Разом з тим, опрацюванням положень указаного договору встановлено достатні підстави вважати, що його укладено сторонами з метою приховування іншого правочину – договору оренди землі, оскільки земельні ділянки фактично передано ФОП у користування для здійснення підприємницької діяльності (товарного сільськогосподарського виробництва) на підставі удаваного договору суборенди землі та з порушенням вимог до їх цільового використання, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що керівництво ліцею не мало повноважень віддавати в оренду ці землі.
Нагадаємо, що Господарський суд Миколаївської області повернув Коблевській громаді землі водного фонду площею 16,8 гектарів, які раніше були надані в оренду для забудови.
На Миколаївщині підприємцю віддали в оренду землі Володимирівського ліцею. В суді намагаються скасувати договір ореди.
Про це повідомляє прокуратура Миколаївської обалсті.
Ухвалою Господарського суду Миколаївської області відкрито провадження у справі про визнання недійсним договору щодо використання земель площею 34,7 га вартістю 900 тис. грн. Договір було укладено між Володимирівським ліцеєм Володимирівської сільської ради та ФОП.
— Ювенальним прокурором встановлено, що зазначені землі передані в постійне користування навчальному закладу для дослідних і навчальних цілей. Надалі навчальним закладом зазначені земельні ділянки на підставі договору про спільну діяльність передано місцевому підприємцю для обробітку та вирощування сільськогосподарської продукції. Разом з тим, опрацюванням положень указаного договору встановлено достатні підстави вважати, що його укладено сторонами з метою приховування іншого правочину – договору оренди землі, оскільки земельні ділянки фактично передано ФОП у користування для здійснення підприємницької діяльності (товарного сільськогосподарського виробництва) на підставі удаваного договору суборенди землі та з порушенням вимог до їх цільового використання, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що керівництво ліцею не мало повноважень віддавати в оренду ці землі.
Нагадаємо, що Господарський суд Миколаївської області повернув Коблевській громаді землі водного фонду площею 16,8 гектарів, які раніше були надані в оренду для забудови.