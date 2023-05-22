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Запорізька атомна електростанція переходить на живлення від української енергосистеми.
Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».
Зазначається, що внаслідок пошкодження високовольтної лінії Запорізька атомна електростанція втратила живлення від енергосистеми і працювала від дизель-генераторів.
— Це вже всьоме з моменту тимчасової окупації Запорізької АЕС росіяни створюють ядерну та радіаційну небезпеку у зоні АЕС. Укренерго доклало максимум зусиль і відновило живлення атомної станції від української енергосистеми, – йдеться у повідомленні.
У компанії наголосили, що всупереч ранковій атаці ворога енергосистема України працює стабільно, виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів.
Нагадаємо, в ніч проти 22 травня росіяни обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. В результаті, вранці відключилася остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, яка живила станцію.
Запорізька атомна електростанція переходить на живлення від української енергосистеми.
Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».
Зазначається, що внаслідок пошкодження високовольтної лінії Запорізька атомна електростанція втратила живлення від енергосистеми і працювала від дизель-генераторів.
— Це вже всьоме з моменту тимчасової окупації Запорізької АЕС росіяни створюють ядерну та радіаційну небезпеку у зоні АЕС. Укренерго доклало максимум зусиль і відновило живлення атомної станції від української енергосистеми, – йдеться у повідомленні.
У компанії наголосили, що всупереч ранковій атаці ворога енергосистема України працює стабільно, виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів.
Нагадаємо, в ніч проти 22 травня росіяни обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. В результаті, вранці відключилася остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, яка живила станцію.