Запорізька атомна електростанція переходить на живлення від української енергосистеми.

Про це повідомляє пресслужба «‎Укренерго»‎.

Зазначається, що внаслідок пошкодження високовольтної лінії Запорізька атомна електростанція втратила живлення від енергосистеми і працювала від дизель-генераторів.

— Це вже всьоме з моменту тимчасової окупації Запорізької АЕС росіяни створюють ядерну та радіаційну небезпеку у зоні АЕС. Укренерго доклало максимум зусиль і відновило живлення атомної станції від української енергосистеми, – йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що всупереч ранковій атаці ворога енергосистема України працює стабільно, виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів.

Нагадаємо, в ніч проти 22 травня росіяни обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. В результаті, вранці відключилася остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, яка живила станцію.