Російські військові під виглядом перепису населення обходять домівки жителів окупованої Херсонщини – шукають підпілля та перевіряють наявність російського паспорта.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

— На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни проводять так званий «перепис населення». Ціль: перевірити цивільне населення регіону на наявність російського паспорта. Тим, хто ще не оформив «документ», погрожують та змушують в найкоротші терміни оформити паспорт, — йдеться в повідомленні.

За інформацією Спротиву, «перепис» проводять військові. Вони відразу ж перевіряють людей та шукають партизанів.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині заборонено збирати металолом від залишків військової техніки. Це стосується всієї знищеної техніки, зброї, елементів ракет, боєприпасів, гільз тощо.