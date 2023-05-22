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Російські військові під виглядом перепису населення обходять домівки жителів окупованої Херсонщини – шукають підпілля та перевіряють наявність російського паспорта.
Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.
— На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни проводять так званий «перепис населення». Ціль: перевірити цивільне населення регіону на наявність російського паспорта. Тим, хто ще не оформив «документ», погрожують та змушують в найкоротші терміни оформити паспорт, — йдеться в повідомленні.
За інформацією Спротиву, «перепис» проводять військові. Вони відразу ж перевіряють людей та шукають партизанів.
Раніше повідомлялося, що на Херсонщині заборонено збирати металолом від залишків військової техніки. Це стосується всієї знищеної техніки, зброї, елементів ракет, боєприпасів, гільз тощо.
Російські військові під виглядом перепису населення обходять домівки жителів окупованої Херсонщини – шукають підпілля та перевіряють наявність російського паспорта.
Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.
— На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни проводять так званий «перепис населення». Ціль: перевірити цивільне населення регіону на наявність російського паспорта. Тим, хто ще не оформив «документ», погрожують та змушують в найкоротші терміни оформити паспорт, — йдеться в повідомленні.
За інформацією Спротиву, «перепис» проводять військові. Вони відразу ж перевіряють людей та шукають партизанів.
Раніше повідомлялося, що на Херсонщині заборонено збирати металолом від залишків військової техніки. Це стосується всієї знищеної техніки, зброї, елементів ракет, боєприпасів, гільз тощо.