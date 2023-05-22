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З початку червня 2023 року на базі КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» запрацює служба проктології.
Про це повідомив головний лікар Миколаївської ЛШМД Олександр Демʼянов на своїй сторінці у Facebook.
Послуги надаватимуть хірурги з великим досвідом роботи в лікуванні проктологічних хвороб, Володимир Шпак і Тігран Варданян.
«При зверненні треба мати електронне направлення сімейного лікаря або отримати його у хірурга поліклініки МЛШМД, де буде організований відбір пацієнтів для оперативного лікування. В разі відсутності направлення, лікування можливо буде отримати за рахунок платної медичної послуги у касі підприємства», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Миколаїв пропонує Данії відбудувати травмпункт міської лікарні швидкої допомоги.
З початку червня 2023 року на базі КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» запрацює служба проктології.
Про це повідомив головний лікар Миколаївської ЛШМД Олександр Демʼянов на своїй сторінці у Facebook.
Послуги надаватимуть хірурги з великим досвідом роботи в лікуванні проктологічних хвороб, Володимир Шпак і Тігран Варданян.
«При зверненні треба мати електронне направлення сімейного лікаря або отримати його у хірурга поліклініки МЛШМД, де буде організований відбір пацієнтів для оперативного лікування. В разі відсутності направлення, лікування можливо буде отримати за рахунок платної медичної послуги у касі підприємства», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Миколаїв пропонує Данії відбудувати травмпункт міської лікарні швидкої допомоги.