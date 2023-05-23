Китай стрімко нарощує імпорт пшениці, але серед його постачальників несподівано майже не видно Росії, у якої він активно купує інші природні ресурси, такі як нафта або вугілля.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані китайської митниці.

Попри заяви китайської влади дозволити імпорт з Росії, торгівлі заважає низка проблем, зокрема фітосанітарні правила та транспортні проблеми.

— Закупівлі Пекіном енергоресурсів і алюмінію різко зросли через санкції, які скоротили постачання на Захід. Пшениця є винятком у купівлі Китаєм із Росії, – йдеться у повідомленні.

Загальний обсяг імпорту пшениці в Китаї зріс більш ніж на 60% порівняно з попереднім роком – до приблизно 6 млн тонн за перші чотири місяці року.

Найбільше пшениці постачає Австралія – майже 60%. 18% експорту припадає на Канаду і лише 0,5% на експорт з Росії – 30 000 тонн.

Перспективи постачання пшениці та м’яса, ймовірно, розглянуть на бізнес-форумі в Китаї, де планується участь російських урядовців.

Однак експорт китайських товарів до Росії досяг рекордного рівня у квітні цього року, підвищившись на 153% порівняно з попереднім. Найбільше постачають автомобілі, електроніку та запчастини.