Європейський Союз наклав на Meta рекордний штраф на суму 1,4 мільярда доларів, через порушення конфіденційності європейських користувачів. Також суд зобов’язав Meta припинити передавати дані про європейців до США.

Про це пише Associated Press.

Комісія із захисту даних Ірландії — європейський регулятор — визнала, що компанія порушила GDPR , після того, як п’ять років тому набув чинності суворий режим конфіденційності даних ЄС.

Штраф для Meta перевищив попереднього «рекордсмена» — 887 мільйонів доларів для Amazon.com Inc, накладений Люксембургом два роки тому.

За рішенням суду Meta повинна припинити відправляти інформацію про європейських користувачів Facebook у США та видалити вже відправлену за останні шість місяців. Утім, компанія здатна подолати це зобовʼязання, якщо Вашингтон встигне завершити угоду з ЄС про дозвіл на передачу даних.

Нагадаємо, раніше комісія із захисту даних Ірландії вже анонсувала накладання штрафу на компанію Meta.