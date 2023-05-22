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Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав події, які 22 травня відбуваються у Бєлгородській області Росії, створенням «смуги безпеки» для захисту українців.
Про це пише Суспільне з посиланням на Андрія Юсова.
Представник розвідки підкреслив, що операцію проводять виключно громадяни Росії.
— Так, сьогодні «Русский добровольческий корпус» та «Легион Свобода России», які складаються з громадян Російської Федерації розпочали операцію по звільненню цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи та, за версією російських ЗМІ, на кордоні йде зпеклий бій. Пропагандистські медіа писали, що на кордоні з Україною йде бій з «українською ДРГ».
Пізніше, під час екстренної на наради у губернатора Бєлгородської області, голова прикордонного Грайворона доповів про «тревожные вести» із військової частини.
Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав події, які 22 травня відбуваються у Бєлгородській області Росії, створенням «смуги безпеки» для захисту українців.
Про це пише Суспільне з посиланням на Андрія Юсова.
Представник розвідки підкреслив, що операцію проводять виключно громадяни Росії.
— Так, сьогодні «Русский добровольческий корпус» та «Легион Свобода России», які складаються з громадян Російської Федерації розпочали операцію по звільненню цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи та, за версією російських ЗМІ, на кордоні йде зпеклий бій. Пропагандистські медіа писали, що на кордоні з Україною йде бій з «українською ДРГ».
Пізніше, під час екстренної на наради у губернатора Бєлгородської області, голова прикордонного Грайворона доповів про «тревожные вести» із військової частини.