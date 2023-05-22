Дмитро Пєсков заявив, що «диверсію» в Бєлгородській області влаштували українці, щоб відвернути увагу суспільства від «втрати» Бахмута.

Цитує прессекретаря президента РФ російський «‎Интерфакс»‎.

Дмитро Пєсков запевнив, що Володимиру Путіну доповіли про прорив російського кордону у Бєлгородській області.

За його словами, ведеться робота з видавлювання «українських диверсантів» із території Росії та знищення. На його думку, метою «диверсії» є відвертання уваги від Бахмутського напрямку, щоб мінімізувати політичний ефект від «втрати» Бахмута.

Нагадаємо, у понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи та, за версією російських ЗМІ, на кордоні йде зпеклий бій. Пропагандистські медіа писали, що на кордоні з Україною йде бій з «‎українською ДРГ»‎.

Пізніше, під час екстренної на наради у губернатора Бєлгородської області, голова прикордонного Грайворона доповів про «тревожные вести» із військової частини.

Після чого, Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав події, які відбуваються у Бєлгородській області Росії, створенням «‎смуги безпеки»‎ для захисту українців.