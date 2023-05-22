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Дмитро Пєсков заявив, що «диверсію» в Бєлгородській області влаштували українці, щоб відвернути увагу суспільства від «втрати» Бахмута.
Цитує прессекретаря президента РФ російський «Интерфакс».
Дмитро Пєсков запевнив, що Володимиру Путіну доповіли про прорив російського кордону у Бєлгородській області.
За його словами, ведеться робота з видавлювання «українських диверсантів» із території Росії та знищення. На його думку, метою «диверсії» є відвертання уваги від Бахмутського напрямку, щоб мінімізувати політичний ефект від «втрати» Бахмута.
Нагадаємо, у понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи та, за версією російських ЗМІ, на кордоні йде зпеклий бій. Пропагандистські медіа писали, що на кордоні з Україною йде бій з «українською ДРГ».
Пізніше, під час екстренної на наради у губернатора Бєлгородської області, голова прикордонного Грайворона доповів про «тревожные вести» із військової частини.
Після чого, Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав події, які відбуваються у Бєлгородській області Росії, створенням «смуги безпеки» для захисту українців.
Дмитро Пєсков заявив, що «диверсію» в Бєлгородській області влаштували українці, щоб відвернути увагу суспільства від «втрати» Бахмута.
Цитує прессекретаря президента РФ російський «Интерфакс».
Дмитро Пєсков запевнив, що Володимиру Путіну доповіли про прорив російського кордону у Бєлгородській області.
За його словами, ведеться робота з видавлювання «українських диверсантів» із території Росії та знищення. На його думку, метою «диверсії» є відвертання уваги від Бахмутського напрямку, щоб мінімізувати політичний ефект від «втрати» Бахмута.
Нагадаємо, у понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи та, за версією російських ЗМІ, на кордоні йде зпеклий бій. Пропагандистські медіа писали, що на кордоні з Україною йде бій з «українською ДРГ».
Пізніше, під час екстренної на наради у губернатора Бєлгородської області, голова прикордонного Грайворона доповів про «тревожные вести» із військової частини.
Після чого, Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав події, які відбуваються у Бєлгородській області Росії, створенням «смуги безпеки» для захисту українців.