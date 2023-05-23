Німецький виробник шин і автокомпонентів Continental продав свій завод під Калугою та покинув російський ринок.

Про це пише Bild.

Про закриття угоди з продажу бізнесу стало відомо у понеділок, 22 травня. Покупцем виступив російський холдинг S8 Capital. Ціна угоди не розголошується.

Зазначається, що підприємство відкрили в червні 2014 року під Калугою. Воно створило близько 1100 робочих місць. На заводі виробляли автомобільні шини та різні комплектуючі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за майже рік після того, як Росія вторглася в Україну, російський ринок залишили лише 9% із майже півтори тисячі світових компаній, що були присутні там до війни. У списку тих, хто залишився такі світові бренди: METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble.