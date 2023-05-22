Пропагандист та прихильник путінського режиму, співведучий та, за сумісництвом, чоловік Ольги Скабєєвої Євген Попов має українське коріння. Його батько досі живе в Миколаєві.

Про це написав журналіст Андрій Цаплієнко.

— «Еліта» російської журналістики, яка закликає вбивати українців, це не просто військові злочинці. Це повне лайно в людському плані, тому що мотивує російську армію вбивати своїх найближчих родичів, — наголошує журналіст.

Так, батько та мати пропагандиста Євгена Попова родом з України. Мати, Євгенія Григорівна Попова, народилась в Ізмаїлі, однак наразі проживає у Москві. А батько і досі знаходиться в Україні та проживає в Миколаєві.

— Батько, Георгій Павлович Попов, і досі живе в Україні. Він моряк на пенсії, підробляє в буксирній компанії, спеціаліст з «судових двигунів». Спочатку жив в Одесі. По якій, за інформаційної підтримки сина, майже кожної ночі прилітає. Зараз живе в Миколаєві. По якому прилітає ще більше, — пише Андрій Цаплієнко.

Як зазначає журналіст, батько сина-пропагандиста не критикує, однак каже, що війна залишила відбиток на його родині. З його слів, двоє братів Євгена Попова не спілкуються між собою, про що батько пропагандиста пише у листі до сина:

— Никита и Илья сейчас почти не общаются, хотя были всегда дружны.. Илья просидел полгода со своей женой в подвале моего дома, пока не уехал в Киев...я спал у себя в кладовке, т. к. там меньше слышно и не всегда просыпаешься от взрывов. Слава Богу, даже стекла целы пока, боюсь зглазить, — цитує колишнього моряка журналіст.

Однак слова батька не змінили екранної риторики Євгена Попова.

— Колись я говорив з російським полоненим, в якого під обстрілом в Харкові загинули син та чоловік рідної сестри. І я запитав його, чому він мовчазно продовжує служити, чи розуміє він, що, по суті, є співучасником вбивства власних родичів. На що отримав відповідь: «У нас в России так. Хочешь жить - плыви по течению. Идешь против течения - не живешь вообще», —розповів Андрій Цаплієнко.

Нагадаємо, російські пропагандистські ЗМІ безперервно створюють фейкові новини про Україну. Так, ряд фейків створених російськими медіа стосується й Миколаївщини. Одним з останніх є спроба російських пропагандистів приховати обстріл торгівельного центру в Миколаєві. У своїх дописах пропагандисти стверджують, що фото, яке виклав голова ОВА після прильоту по ТЦ, — не з Миколаєва, а із Сеула, і датоване 1995 роком.

Нещодавно, російські ЗМІ поширювали в мережі інформацію про підпал «чергової» церкви УПЦ (так званого Московського патріархату), цього разу вже нібито в селі Новополтавка Миколаївської області. Тоді, журналісти «НикВести» з'ясували, що відео, яке шириться в мережі, було зняте ще у 2013 році й на ньому зафільмовано пожежу в російському селищі Іллінка.