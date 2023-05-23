У справі за підозрою голови Верховного суду додатково вилучили ще майже пів мільйона доларів США.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що обшук було здійснено 22 травня у межах досудового розслідування отримання 2,7 млн доларів неправомірної вигоди Головою Верховного суду і адвокатом. Гроші передавали голові ВС в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів.

— НАБУ і САП під час обшуку вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою Голови Верховного Суду, - йдеться в повідомленні.

Наразі з'ясовують джерело походження і приналежність цих коштів.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України викрило голову українського Верховного Суду Всеволода Князєва, який родом з Миколаєва, при отриманні хабара у розмірі 2,7 мільйона доларів від олігарха та власника фінансової групи «Фінанси та кредит» олігарха Костянтина Жеваго.

В Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі пояснили, що справа з хабарем голові Верховного Суду Всеволоду Князєву стосується схем у більшості судів на території України.

Пізніше виявилося, що колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров є одним з учасників схеми у Верховному Суді України. В ході розслідування з'ясувалося, що Кирило Горбуров, за сумісництвом друг дитинства здав Всеволода Князєва НАБУ.