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У справі за підозрою голови Верховного суду додатково вилучили ще майже пів мільйона доларів США.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Зазначається, що обшук було здійснено 22 травня у межах досудового розслідування отримання 2,7 млн доларів неправомірної вигоди Головою Верховного суду і адвокатом. Гроші передавали голові ВС в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів.
— НАБУ і САП під час обшуку вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою Голови Верховного Суду, - йдеться в повідомленні.
Наразі з'ясовують джерело походження і приналежність цих коштів.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України викрило голову українського Верховного Суду Всеволода Князєва, який родом з Миколаєва, при отриманні хабара у розмірі 2,7 мільйона доларів від олігарха та власника фінансової групи «Фінанси та кредит» олігарха Костянтина Жеваго.
В Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі пояснили, що справа з хабарем голові Верховного Суду Всеволоду Князєву стосується схем у більшості судів на території України.
Пізніше виявилося, що колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров є одним з учасників схеми у Верховному Суді України. В ході розслідування з'ясувалося, що Кирило Горбуров, за сумісництвом друг дитинства здав Всеволода Князєва НАБУ.
У справі за підозрою голови Верховного суду додатково вилучили ще майже пів мільйона доларів США.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Зазначається, що обшук було здійснено 22 травня у межах досудового розслідування отримання 2,7 млн доларів неправомірної вигоди Головою Верховного суду і адвокатом. Гроші передавали голові ВС в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів.
— НАБУ і САП під час обшуку вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою Голови Верховного Суду, - йдеться в повідомленні.
Наразі з'ясовують джерело походження і приналежність цих коштів.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України викрило голову українського Верховного Суду Всеволода Князєва, який родом з Миколаєва, при отриманні хабара у розмірі 2,7 мільйона доларів від олігарха та власника фінансової групи «Фінанси та кредит» олігарха Костянтина Жеваго.
В Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі пояснили, що справа з хабарем голові Верховного Суду Всеволоду Князєву стосується схем у більшості судів на території України.
Пізніше виявилося, що колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров є одним з учасників схеми у Верховному Суді України. В ході розслідування з'ясувалося, що Кирило Горбуров, за сумісництвом друг дитинства здав Всеволода Князєва НАБУ.