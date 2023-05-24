|Скорость ветра:
|1.6 м/с
|Восход солнца:
|05:07
|Заход солнца:
|20:29
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|1.3 м/с
|Восход солнца:
|04:59
|Заход солнца
|20:49
|Температура завтра:
|C°
У Черкасах СБУ затримала ймовірного російського агента під час коригування удару по місту. Відомо, що підозрюваний приїхав під виглядом переселенця з окупованої Херсонщини.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними силовиків, чоловік ще на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.
Згодом через месенджер на нього вийшов кадровий співробітник російської воєнної розвідки з «пропозицією» негласної співпраці.
За вказівкою представника ГРУ агент прибув до Черкащини для проведення розвідувально-підривної діяльності як переселенець. На території регіону зрадник збирав інформацію про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури. Особливо його цікавили локації систем ППО, українських військових шпиталів, а також заводів, мостів і дамб.
Отримані відомості російський агент передавав окупантам у вигляді електронних геолокацій з підтверджуючими фото.Розвіддані потрібні були загарбникам для коригування повторних повітряних ударів по території регіону.
Контррозвідники СБУ затримали зрадника в обласному центрі під час фотофіксації українського об’єкта критичної інфраструктури і передачі відповідного «звіту» до російської воєнної розвідки, повідомили в СБУ.
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України затримала у Миколаївській області російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони.
У Черкасах СБУ затримала ймовірного російського агента під час коригування удару по місту. Відомо, що підозрюваний приїхав під виглядом переселенця з окупованої Херсонщини.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними силовиків, чоловік ще на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.
Згодом через месенджер на нього вийшов кадровий співробітник російської воєнної розвідки з «пропозицією» негласної співпраці.
За вказівкою представника ГРУ агент прибув до Черкащини для проведення розвідувально-підривної діяльності як переселенець. На території регіону зрадник збирав інформацію про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури. Особливо його цікавили локації систем ППО, українських військових шпиталів, а також заводів, мостів і дамб.
Отримані відомості російський агент передавав окупантам у вигляді електронних геолокацій з підтверджуючими фото.Розвіддані потрібні були загарбникам для коригування повторних повітряних ударів по території регіону.
Контррозвідники СБУ затримали зрадника в обласному центрі під час фотофіксації українського об’єкта критичної інфраструктури і передачі відповідного «звіту» до російської воєнної розвідки, повідомили в СБУ.
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України затримала у Миколаївській області російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони.