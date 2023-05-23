Правоохоронці повідомили про підозру в колабораціонізмі настоятелю монастиря з Мелітополя, що опинився під тимчасовою окупацією Росії.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, настоятель монастиря, що входить до Запорізької єпархії УПЦ МП, сприяв утвердженню окупантів у Мелітопольському районі. З серпня 2022 року він активно брав участь у пропагандистських заходах проти України.

Під час публічних виступів підозрюваний закликав жителів окупованого Мелітополя підтримати проведення псевдореферендуму про приєднання до Росії, кажуть прокурори.

Також він разом з іншими представниками УПЦ МП відвідав «церемонію» оголошення незаконної анексії Росією частини Херсонської, Запорізької, Луганської й Донецької областей. РНБО вже ввела персональні санкції на 5 років щодо настоятеля.

За це йому загрожує до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція викрили настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії УПЦ МП на розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

Раніше, Служба безпеки України зібрала докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ так званого Московського патріархату, який заперечував збройну агресію РФ проти України та виправдовував дії загарбників.